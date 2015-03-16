القبض على عامل يتاجر فى المخدرات بحوزته 340 جرام حشيش وأفيون بأسيوط

تمكن فريق من مباحث مركز شرطة الفتح فى أسيوط من القبض على عامل يقوم بالاتجار فى المخدرات، بحوزته 340 جرام حشيش وأفيون وبانجو بقرية عرب مطير التابعة لمركز الفتح فى أسيوط.

تلقى اللواء عبد العظيم نصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إخطارا من اللواء خالد شلبى يفيد بتمكن فريق ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الفتح فى أسيوط من القبض على "نصرى.ا.ر" 39 سنة عامل، مقيم عرب مطير بحوزته 200 جرام من مادة الحشيش المخدر و100 جرام من جوهر الأفيون المخدر و40 جراما من نبات البانجو المخدر ومبلغ مالى قدره 435 جنيها بقصد الاتجار.

تم تحرير المحضر اللازم، وجار استكمال الإجراءات القانونية.