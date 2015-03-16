أخبار عاجلة

مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي -
حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - بنك أوف أمريكا : تعويم الجنية خلق فرص إيجابية للمستثمرين -
مساء dmc - يو إس تو داي : الرئيس السيسي تخلص من غبار استمر لسنين طويلة على الإقتصاد المصري -
مساء dmc - أمريكا تصنف مصر كدولة آمنة وتضعها بالمطقة الخضراء وتنصح رعاياها بزيارة مصر -
مساء dmc - الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الأمريكي لبحث تعزيز العلاقات الثنائية -
انتظرونا غداً .. مباراة بنفيكا وشتوريل في لقاء إياب نصف نهائي كأس البرتغال على @onsport -
مساء dmc - مستشار الأمن القومي الأمريكي يشيد بجهود مصر في مكافحة الإرهاب -
مساء dmc - الرئيس السيسي : الولايات المتحدة شريك إستراتيجي ونتطلع أن تشهد علاقتنا معها إنطلاقة جديدة -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي عاهل الأردن بواشنطن قبل لقاء الملك عبد الله مع ترامب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على عامل يتاجر فى المخدرات بحوزته 340 جرام حشيش وأفيون بأسيوط

Google+ Print
القبض على عامل يتاجر فى المخدرات بحوزته 340 جرام حشيش وأفيون بأسيوط القبض على عامل يتاجر فى المخدرات بحوزته 340 جرام حشيش وأفيون بأسيوط
تمكن فريق من مباحث مركز شرطة الفتح فى أسيوط من القبض على عامل يقوم بالاتجار فى المخدرات، بحوزته 340 جرام حشيش وأفيون وبانجو بقرية عرب مطير التابعة لمركز الفتح فى أسيوط.

تلقى اللواء عبد العظيم نصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إخطارا من اللواء خالد شلبى يفيد بتمكن فريق ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الفتح فى أسيوط من القبض على "نصرى.ا.ر" 39 سنة عامل، مقيم عرب مطير بحوزته 200 جرام من مادة الحشيش المخدر و100 جرام من جوهر الأفيون المخدر و40 جراما من نبات البانجو المخدر ومبلغ مالى قدره 435 جنيها بقصد الاتجار.

تم تحرير المحضر اللازم، وجار استكمال الإجراءات القانونية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365