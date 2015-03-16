المعاينة الأولية: تحطم إشارة ضوئية فى الانفجار بمدخل الفيوم

كشفت المعاينة التى أجريت لموقع الانفجار الناتج عن عبوة ناسفة فى ميدان عبد المنعم رياض بمدخل مدينة الفيوم، أن الانفجار تسبب فى سقوط إشارة مرور ضوئية بالميدان، من جهة الطريق الدائرى، دون وقوع إصابات بشرية، وأدى إلى تحطم زجاج الإشارة، وبعد تمشيط المكان، لم يتم العثور على عبوات أخرى.

كانت مدينة الفيوم قد شهدت انفجارا، فى الساعات الأولى من اليوم الإثنين، أحدث صوتا ضخما هز مدينة الفيوم، وأيقظ سكانها على حالة من الفزع إثر قيام مجهولين بزرع عبوة ناسفة بميدان عبد المنعم رياض بمدخل مدينة الفيوم، ولم يسفر عن وقوع إصابات، تم العثور على عبوة ناسفة أخرى بالمكان قبل انفجارها وتم تفكيكها.

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