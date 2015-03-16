ضبط صاحب مستودع يبيع أسطوانات الغاز فى السوق السوداء بشبرا الخيمة

ألقت مباحث التموين بالقليوبية القبض على صاحب مستودع وأحد السريحة لقيامهما ببيع أنابيب الغاز فى السوق السوداء، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات سرية للعميد محمد بكرى رئيس مباحث التموين بقيام صاحب مستودع بدائرة قسم ثانى شبرا الخيمة ببيع الأنابيب بأزيد من التسعيرة فى السوق السوداء مستغلا الأزمة تم إخطار اللواء محمود يسرى مدير الأمن وتم القبض عليه ويدعى "محمد.ر.س" 52 سنة صاحب مستودع بوتاجاز بمنطقة منشية الحرية دائرة قسم ثان شبرا الخيمة وبفحص سجل 21 بترول الخاص بالمستودع تبين أنه قام بالتصرف فى عدد 150 أسطوانات غاز كبيرة الحجم سعة 25 كجم، وذلك بغرض الاتجار بها فى السوق السوداء مستغلا الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد.

كما تم القبض على "عاطف.ب.ن" 40 سنة بائع أسطوانات غاز، وذلك لبيعه أسطوانات البوتاجاز سعة 5.12 كجم استخدام منزلى بأزيد من السعر الرسمى وتولت النيابة التحقيق.