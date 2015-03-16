ضبط بنادق آلية وذخيرة فى حملة أمنية بقنا

تمكن ضباط فرع البحث الجنائى بنجع حمادى، برئاسة العقيد إبراهيم سليمان رئيس الفرع، من ضبط عدد من قطع السلاح غير المرخصة والذخيرة فى حملة أمنية بدشنا ونجع حمادى.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقى اللواء عادل عبد العظيم أيوب، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد ضبط "ناجى محمد م ا" 35 سنة مزارع وبحوزته بندقية آلية بالخزينة وكمية من الطلقات، و"محمود ع ب" 58 سنة مزارع، وبحوزته بندقية آلية وكمية من الطلقات داخل خزينتها.
كما تم ضبط "عاشور ع ع م" 36 سنة عامل والمطلوب ضبطه فى قضية إطلاق أعيرة نارية وشروع فى قتل وبحوزته بندقية آلية وعدد من الطلقات، تحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.