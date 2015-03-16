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سيناتور أمريكي يؤكد عدم ندمه على رسالة الكونجرس لإيران

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سيناتور أمريكي يؤكد عدم ندمه على رسالة الكونجرس لإيران سيناتور أمريكي يؤكد عدم ندمه على رسالة الكونجرس لإيران

دافع السيناتور الأمريكي توم كوتُن عن الرسالة التي بعث بها هو و46 آخرين من أعضاء مجلس الشيوخ الامريكي الى القادة الايرانيين والتي حذروا فيها من التوصل الى اتفاق بين ايران والقوى الغربية بشأن برنامج طهران النووي بدون موافقة الكونجرس الأمريكي.

وقال كوتُن – في مقابلة مع سي بي اس التلفزيونية الأمريكية – إنه كان من المهم إرسال تلك الرسالة مباشرة إلى إيران ، مؤكدا أنه لا يشعر بالندم على الإطلاق.

وأضاف السيناتور الأمريكي الذي انضم إلى مجلس الشيوخ حديثا إنه في حال عدم موافقة الكونجرس على هذا الاتفاق فلن يستمر وذلك وفقا للدستور الأمريكي ، وقال ” إن الإيرانيين كثيرا ما لجأوا إلى الخداع للانسحاب من مائدة المفاوضات محذرا من أنه إذا لجأوا للخداع مرة أخرى هذا الاسبوع فالكونجرس على استعداد لفرض مزيد من العقوبات الصارمة ضد طهران.

كان 47 من الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ من أصل 54 عضوا جمهوريا نشروا الأسبوع الماضي رسالة مفتوحة موجهة إلى القادة الإيرانيين محذرين إياهم من إبرام اتفاق نووي نهائي مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما لأن إدارته غير مطلقة الصلاحيات دستوريا وأن أي اتفاق يتم توقيعه مع أوباما سيكون مجرد اتفاق مع السلطة التنفيذية يمكن أن ينقضه الكونجرس لاحقا.

وقد ندد البيت الأبيض برسالة أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إلى إيران ، إذ قال المتحدث جوش إيرنست أنها تأتي في إطار جهود متواصلة تهدف إلى إضعاف قدرة الرئيس أوباما على قيادة السياسة الخارجية الأمريكية.

أ ش أ

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