العالم العربى يُشارك فى فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب

يقدم معرض مكتبة الإسكندرية الدولى للكتاب هذا العام فعاليات ثقافية عربية مصاحبة للفعاليات الثقافية المصرية، وذلك استجابة لرغبة العديد من المثقفين العرب.

تبدأ الفعاليات العربية من يوم الافتتاح الموافق 26 مارس الحالى بمحاضرة بعنوان "المجموعات المصرية النادرة فى مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية"، يلقيها الدكتور يحيى محمود بن جنيد.

وفى يوم الجمعة 27 مارس يقدم الدكتور عوض البادى من المملكة العربية السعودية ندوة الساعة الرابعة عن ترجمات المصريين للرحلات الأجنبية إلى الجزيرة العربية، يقدمها الدكتور كمال عنانى.

وفى السادسة والنصف من اليوم نفسه يتناول الدكتور سليمان الذييب الأعلام المصريين فى النقوش العربية المكتشفة فى المملكة العربية السعودية، يقدمها الدكتور عصام السعيد.

وفى يوم الأربعاء 1 أبريل، من الثالثة والنصف إلى الخامسة ندوة عن كتاب "السراب" تأليف الدكتور جمال السويدى الصادر عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ويتحدث عن الإسلام السياسى والجماعات الدينية السياسية، وسوف يوزع الكتاب مجانًا على الجمهور فى الندوة.

وفى يوم الجمعة 3 أبريل من السادسة إلى العاشرة مساء، لقاء عن "السرد العمانى وقضايا العصر"، يتحدث فيها أدباء من عمان: أحمد الكلبانى، بشرى خلفان، زهران القاسمى، منى حيراس السليمى، تقديم محمد سيف الرحبى، ويعقب اللقاء قراءات قصصية من الأدب العمانى، ثم تبادل الإصدارات بين مبدعى عمان ومبدعى مصر.

وفى يوم السبت 4 أبريل يقدم المعرض لأول مرة أمسية شعرية عربية من الساعة الخامسة إلى السابعة والنصف، ويشارك فيها الشعراء: أحمد الحاج (فلسطين)، أيمن صادق (مصر)، بنت الأرز (لبنان)، زياد العزاوى (العراق)، زينات أبو شاويش (فلسطين)، زهران القاسمى (عمان)، سالم العبيرى (السعودية)، سمر علوش (سوريا)، عذاب الركابى (العراق)، فاتن متولى (مصر)، كريم معتوق (الإمارات)، ندى مهرى (الجزائر)، رؤية نقدية: الدكتورة امتنان الصمادى، ويقدمها الشاعر فؤاد طمان.

ويليها من الثامنة إلى العاشرة أمسية شعر لبنانية، بالتعاون مع صالون بنت الأرز يصاحبها عرض فنى.

وفى يوم الأحد 5 أبريل ومن السادسة إلى الثامنة مساء ندوة بعنوان "تساؤلات حول مصداقية الإعلام العربى" يتحدث فيها كل من: حسين دعسة مدير تحرير جريدة الرأى الأردنية، والدكتور فوزى عبد الغنى عميد كلية الإعلام بجامعة فاروس، والإعلامى محمود الوروارى المذيع بقناة العربية، والدكتور محمد شومان عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية، ويدير اللقاء الكاتب الصحفى وائل السمرى.

وأيضًا فى اليوم نفسه من السادسة إلى الثامنة مساءً ندوة عن رؤية معاصرة للأدب السعودى يتحدث فيها كل من: أميمة زاهد، سالم العبيرى، الدكتورة ملحة عبد الله، تقديم الدكتور أحمد سماحة.

ومن الثامنة إلى العاشرة ندوة عن "إشكالية الخصوصية فى المسرح الخليجى" يتحدث فيها كل من زهراء المنصور سكرتير تحرير مجلة البحرين الثقافية، والكاتب المسرحى السيد حافظ، ويقدمها الدكتور مدحت مكاوى.

وبالتوازى فى اليوم نفسه من الثامنة إلى العاشرة ندوة عن "دور الشعر العربى فى مستقبل الحركة الثقافية" يتحدث فيها الأديب كريم معتوق من الإمارات، والشعراء عاطف الحداد، وأحمد مبارك، ويقدمها الدكتور محمد شحاتة.