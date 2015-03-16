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مركز إعلام أسيوط ينظم مسابقات بالمدارس للحفاظ على مياه النيل

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مركز إعلام أسيوط ينظم مسابقات بالمدارس للحفاظ على مياه النيل مركز إعلام أسيوط ينظم مسابقات بالمدارس للحفاظ على مياه النيل
نظم مركز النيل للإعلام بأسيوط عدة ندوات ومبادرات بيئية بهدف توعية المواطنين والحفاظ على البيئة عن طريق اتباع العادات السليمة فى حياتنا اليومية، ومن أبرز هذه الندوات ندوة بعنوان "مستقبل أولادنا فى حماية نيلنا"، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وجهاز شئون البيئة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والإدارة العامة لحماية نهر النيل للمحافظة على نهر النيل، ومنع التعديات عليه وما يحدث به من تلوث باعتباره شريان الحياة، بالإضافة إلى توزيع الأدوار بين الجهات المشاركة فى هذه المبادرة البيئية.

وقال محسن محمد مدير مركز النيل للإعلام أن الندوة ناقشت جهود مديرية الرى والإدارة العامة لحماية نهر النيل فى الحفاظ على نهر النيل، وأهمية الإعلام والمؤسسات التربوية فى التوعية بأهمية الحفاظ على مياه النيل، لأنها شريان حياتنا وتلويثه يؤدى إلى أضرار وأمراض خطيرة تصيب الإنسان، مشدداً على أهمية تطبيق القانون وفرض العقوبات لمن يتعدى على النيل ويلوثه.

وأضافت المهندسة عزة تاج الدين وكيل وزارة الرى بأسيوط أن المديرية تعمل على التصدى لأى مخالفة من المصانع المقامة على النيل التى تلقى بمخلفاتها فى مياه النيل وتحرير محاضر لهم، بالإضافة إلى التأكيد على زيادة الوعى البيئى لدى المواطنين.

وقال محسن محمد مدير مركز النيل للإعلام إن المبادرة شارك بها 50 فردا من مسئولى التربية البيئية والسكانية بالتربية والتعليم بأسيوط، وتتضمن 22 مدرسة من المرحلتين الإعدادية والثانوية وتم تنظيم مسابقة فنية تدور حول تصميم "ماكيت أو نموذج مجسم" باستخدام خامات البيئة المختلفة ويعبر النموذج عن مظاهر تلوث مياه النيل وكيفية حمايته وتسليم جائزة للفائز بالمركز الأول حتى المركز الخامس.

وتابع محسن محمد مدير مركز النيل للإعلام أنه بالإضافة إلى ذلك سيتم تنظيم مسابقة ثقافية عن نهر النيل والحفاظ عليه وبمشاركة الإدارات التعليمية بالمدارس، موضحا أن المبادرة تحت إشراف راوية على حسن رئيس الإدارة المركزية لإعلام شمال ووسط الصعيد التى تؤكد دوماً على توسيع دائرة التوعية ومشاركة أكبر عدد من التلاميذ واستمرارية المبادرة لتشمل جميع طوائف المجتمع لاعتبارهم جميعاً سواء فى حل مشكلة المياه الملوثة والحصول على مياه نظيفة.

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مصر 365