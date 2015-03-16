اليوم.. حفل توقيع "رئيس جمهورية العالم" بالإسكندرية

ينظم صالون زمرة الثقافى بمركز الجزويت بالإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، حفل توقيع المجموعة القصصية للكاتب الشاب سامح بسيونى، والصادرة عن دار روافد، وتدير اللقاء الناقدة والكاتبة ندى بسيونى.

ويتحدث سامح بسيونى، فى مجموعته عن عالم موازى، يترأس وزراءه وحكومته بأسلوب ساخر متمرد ليعلن دائماً حكمته المتكررة فى "رجال الباب الثالث"، "من يكررون كلمة المستحيل لا يعرفون حقيقة الممكن".

ولم ينس سامح فى مجموعته الأربعة متوازيات فى حياته المتمثلة فى الشعر والأم ومحبوبته والوطن، بكل ما تحتويه قصصهم من حقائق وخيالات، وتحدث سامح عن الأحلام والأمانى التى عادة ما تصطدم بواقع يجعلها رماداً تذروه الرياح.

ويقول بسيونى، "كان لرئيس جمهورية العالم أن يصدر قبل سنوات، إلا أن بعض الأمور تدخلت لتأخير ذلك، منها عملى بإدارة منتدى إطلالة من 2009 إلى 2011 ، وهو أكبر تجمع أدبى بالإسكندرية يتم من خلاله تنظيم ندوات ومؤتمرات وإصدار كتب جماعية، أثقلت فكرتى الأدبية أيضاً قائلاً "التأخير لم يكن مضراً بالنسبة لى، فهو جعلنى أستبعد أعمالاً لم أرها على المستوى المناسب فى لحظة نشره".

ويعبر سامح عن ندمه بكتابة "آلية اتخاذ القرار"، والتى تم فيها استخدام بعض الألفاظ غير المناسبة، معللاً ذلك بأنه تم وضعها لبيان المبالغة التى تدرجت بها هذه الجملة المستخدمة بين فئات الشعب المثقفة، إلى أن تحولت لجملة تكاد تكون قاتلة إذا قيلت بين مجموعة من العاطلين.

يذكر أن سامح بسيونى محامِ شاب حصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة أخبار الأدب، بالتعاون مع وزارة الاستثمار ومؤسسة المصرى 2010، ومن قبل على المركز الرابع على مستوى الإسكندرية فى مسابقة جمعية الشبان المسلمين للقصة القصيرة عام 2006.

كما كان عضوًا فى ورشة النقد المنتهية فى مكتبة الإسكندرية، ويديرها الدكتور سيد البحراوى منشط ورشة "حديث الديناصور البنفسجى"، بالاشتراك مع محمد العبادى، عضو فى ورشة "قلم رصاص" الأدبية من منشطى ورشة "هيباتيا"، ومن منشطى ورشة 'أركان' وعضو فى ورشة كتابة إسكندرية.

وهو عضو منتدى إطلالة الأدبى ومديره الأسبق، وقد سبق له النشر: فى كتب إطلالة الجماعية من عام 2005 إلى 2007، ونشر قصة فى كتاب 'حديث الديناصور البنفسجى' الجماعى عام 2014، بالإضافة إلى قصص ومقالات فى صحف ومواقع إلكترونية.