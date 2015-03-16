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ندوة عن الإدارة المتكاملة للموارد البيئية بجنوب الوادى بقنا

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ندوة عن الإدارة المتكاملة للموارد البيئية بجنوب الوادى بقنا ندوة عن الإدارة المتكاملة للموارد البيئية بجنوب الوادى بقنا
نظمت كلية الزراعة بجامعة جنوب الوادى بقنا ندوة عن الإدارة المتكاملة للموارد البيئية فى محافظة قنا والتى تحدث فيها الدكتور أحمد محمد سرحان الأستاذ بقسم الاقتصاد والإرشاد الزراعى عن أهم القضايا البيئية، ومن أهمها تلوث الهواء والأخطار الصحية للمبيدات والأسمدة الكيميائية وتلوث المواد الغذائية والمخلفات الصلبة (القمامة)، وضعف الوعى البيئى وتلوث مياه الشرب والتلوث الناتج عن الصناعة.

كما أشار الدكتور أحمد محمد سرحان بأن أسباب التدهور البيئى هى ضعف أجهزة حماية البيئة وعدم الالتزام بتطبيق التشريعات البيئية وضعف برامج التوعية البيئية والإنفاق الحكومى على حماية البيئة.

وفى نهاية الندوة أوصى الدكتور أحمد سرحان بأنه يجب على بذل مزيد من الجهد للحد من التلوث والتدهور البيئى وأيضاً تطبيق التشريعات البيئية والمشاركة فى حملات التوعية البيئية فى المدن والقرى.

حضر الندوة الدكتور عصام الدين عبد الهادى وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأعضاء هيئة تدريس الكلية بجانب عدد كبير من طلابها.

جاء ذلك ضمن فعاليات الأسبوع البيئى السابع والذى تنظمه جامعة جنوب الوادى فى الفترة من 14-19 مارس 2015 تحت رعاية الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى والدكتور خالد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا والدكتور عباس منصور رئيس الجامعة والدكتور سيد طه نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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مصر 365

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