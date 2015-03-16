مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا يجتمع بمدير أمن الغربية

عقد اللواء سامح الكيلانى، مساعد وزير الداخلية، لمنطقة وسط الدلتا واللواء عبد الحميد عثمان، مدير أمن الغربية، اجتماعا مع قيادات المديرية ومساعدى المدير ومدير إدارة البحث الجنائى مساء أمس الأحد، تناول الاجتماع ضرورة توعية الضباط والأفراد استيعاب المواقف العارضة والاهتمام بالضباط الجدد ودمجهم فى منظومة العمل الأمنى ورفع معنوياتهم.

وأكد مساعد وزير الداخلية على تعزيز دور ضباط العلاقات العامة وحقوق الإنسان، فى التفاعل والتواصل مع المواطنين.

وأكد مساعد وزير الداخلية على المحافظة على النظام والأمن العام والأدب وحماية الأرواح والأعراض والأموال ومنع الجرائم وضبطها، وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين فى المجالات كافة، وأهمية طابور الدرس الأسبوعى فى التواصل مع الأفراد والاستماع إلى مشاكلهم وتوعيه الضباط والأفراد بالحالات المحددة قانونًا لاستخدام الأسلحة وحسن معاملة المواطنين وعدم التجاوز، وضبط النفس وتنفيذ القانون بكل حزم وحسم وحسن المعاملة بين هيئة الشرطة والقوات المسلحة والعمل على دعمها.