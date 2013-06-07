ننشر خطط نقل الأسئلة وتأمينها بامتحانات الثانوية العامة بمطروح

أكد اللواء أحمد حلمى الهياتمى محافظ مطروح، أن محافظة مطروح انتهت من كافة الاستعدادات لإجراء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، من خلال وضع خطة أمنية، وإحكام السيطرة على حركة توصيل أوراق الأسئلة والإجابات بالتنسيق بين المديريات الخدمية المختلفة ومديرية أمن مطروح.

وقال صفى الدين ذكى الموهوب وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إن عدد الطلاب الذين سيؤدون الامتحان هذا العام 1338 طالبا وطالبة منهم 1290 بالمرحلة الثانية و48 بالمرحلة الأولى، ويؤدون الامتحان داخل 9 لجان على مستوى المحافظة وهى 4 لجان بمدينة مرسى مطروح و2 بمدينة الحمام ولجنة واحدة بمدينة الضبعة وبرانى و لجنة واحدة بمدينة سيوه.

وأضاف الموهوب، أنه يوجد مركزين لتوزيع الأسئلة بالمحافظة، الأول بمدرسة مطروح الثانوية بنات بمدينة مرسى مطروح، ويقوم بتوزيع الأسئلة وتجميع الأجوبة للجان مدينة مطروح وبرانى والضبعة، أما المركز الثانى بمدينة سيوه التى تبعد عن مطروح 304 كيلو متر، مشيرا إلى أن الأسئلة يتم نقلها من مقر المطبعة السرية بالقاهرة بواسطة الطائرات الحربية عبر مطار مرسى مطروح وتنقل بالسيارات لمقر مركز التوزيع بالثانوية بنات تحت حراسة الشرطة، ومطار سيوه العسكرى منه وتنقل بالسيارات لمركز التوزيع.

كما يتم تأمين وصول الامتحانات إلى اللجان بمراكز ومدن المحافظة، مع تخصيص سيارة لكل مدينة وأخرى احتياطى تحسباً لتعطل أى سيارة أثناء نقل الأسئلة بالإضافة إلى استلام الإجابات من جميع المدن وتسليمها إلى مقر تجميع الإجابات لحين تصديرها للتصحيح.

وقد تم توفير معلومات كافية بكل لجنة عن عدد الطلاب وحالات الغياب وأرقام التليفونات الخاصة للتواصل مع غرفة عمليات متابعة سير الامتحانات والجهات المعنية، وتوفير التأمين الطبى للطلاب والمراقبين، من خلال وجود طبيب وسيارة إسعاف بكل لجنة لمواجهة أى حالة مرضية.

> وقال وكيل وزارة التعليم بمطروح، إن هناك 7 استراحات لإقامة المراقبين والملاحظين، و3 استراحات بمدينة مرسى مطروح بمدارس طارق بن زياد وعادل الصفتى والعبور الابتدائية بحى الشروق، واستراحة واحدة بكل مدينة بها لجان وهى بمدرسة عمر بن عبد العزيز بالضبعة ومدرسة خالد بن الوليد بالحمام ومدرسة سيدى رحيم بسيوه ومدرسة الثانوية بنات بسيدى برانى، وقد تم اختيار الاستراحات بالقرب من لجان الامتحانات تيسيرا على الملاحظين وتجهيزها بالشكل الذى يليق بالمراقبين والملاحظين، وتزويدها بالأسرة والمراتب والوسائد والمقاعد والمبردات والثلاجات والتليفزيونات والمراوح، وتوفير المياه والكهرباء على مدار 24 ساعة وتخصيص سيارة نقل مياه لإمداد الاستراحات واللجان بالمياه يوميا.

ويشارك فى أعمال سير الامتحانات والإشراف عليها للدور الأول 487 منهم 9 رؤساء لجان و9 مراقبين أوائل و54 مراقبا و352 ملاحظا و63 معاونا.

بدوره، أكد السكرتير العام للمحافظة اللواء يعقوب الإمام، على توافر المياه بالخزانات بجميع اللجان ونظافة دورات المياه وصيانة مقاعد الجلوس للطلاب وتوفير المراوح ومياه الشرب الباردة لهم أثناء أداء الامتحان، ووجود مولدات كهرباء فى حالة انقطاع التيار الكهربى وتوفير طفايات الحريق، وتوفير كراسى ومظلات لأفراد الأمن خارج اللجان لحمايتهم من حرارة الشمس خلال فترة الامتحانات.

كما أكد محمد هريدى مشرف عام الاستراحات بمديرية التربية والتعليم بمطروح، أن الاستراحات مجهزة بكل سبل الراحة للمراقبين والملاحظين، مشيرا إلى أن المديرية استقبلت لجنة من مكتب وزير التربية والتعليم لمتابعة الاستراحات والوقوف على مستوى تجهيزاتها، وقد أشادت اللجنة بالتجهيزات وخاصة استراحة سيدى رحيم بمدينة سيوه.