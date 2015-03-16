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اليوم.. ندوة بجامعة سوهاج عن "تحديات الأمن القومى"

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اليوم.. ندوة بجامعة سوهاج عن "تحديات الأمن القومى" اليوم.. ندوة بجامعة سوهاج عن "تحديات الأمن القومى"
تنظم رعاية الشباب المركزية بجامعة سوهاج اليوم الإثنين، بالتعاون مع وزارة الشباب ندوة بعنوان "التحديات التى تواجه الأمن القومى المصرى" بقاعة المناقشات بكلية التجارة بمقر الجامعة الجديدة بالكوامل، ويحاضر فيها اللواء هشام الحلبى، الخبير الاستراتيجى والأمنى بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.

ومن جانبه صرح الدكتور نبيل نور الدين رئيس الجامعة أن هذه الندوة تأتى لغرس قيم الانتماء للوطن فى نفوس طلاب الجامعة فكريا وثقافيا وانعكاس ذلك على سلوكياتهم تجاه وطنهم، وتتناول الندوة محور حروب الجيل الرابع، وأنه سيشارك بالندوة الطلاب من مختلف كليات الجامعة والنواب والعمداء وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وأضاف د. صفا محمود السيد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بأن مثل هذه الندوات الثقافية من وظيفتها تكثيف التوعية الثقافية، لتناول ما تتعرض له وتواجهه من تحديات للأمن القومى والقدرة على صدها.

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مصر 365

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