مبدعات الإسكندرية يتحاورن حول أدب المرأة بصالون أركان الثقافى

يستضيف صالون أركان الثقافى الشهرى بالإسكندرية غدا الثلاثاء ضمن الأنشطة الثقافية له بكاتدرائية القديس مرقس الأسقفية بالمنشية 3 أديبات سكندريات هن القاصة سهير شكرى والشاعرة أميرة عبد الشافى والكاتبة رانيا حمدى ويدير الصالون الكاتبة الصحفية والشاعرة جيهان حسين.

وتُعد سهير شكرى: قاصة وروائية وفنانة تشكيلية وعضو اتحاد كتاب وعضو رابطة الأدب الاسلامى وشاركت فى مؤتمر الاديبات فى الأردن كما شاركت فى ثلاث معارض تشكيلية، لها خمسة إصدارات آخرها مجموعة قصصية بعنوان "بهجة مراوغة".

أما الشاعرة أميرة عبد الشافى فقد صدر لها ديوان فصحى بعنوان "نقوش على جدران الذاكرة"، وحصلت على العديد من الجوائز فى الشعر والنقد الأدبى، ونُشرت لها العديد من الأعمال فى دواوين جماعية، كما شاركت كناقدة وكاتبة قصة فى المؤتمر الأول للقصة القصيرة جدا بمختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.

كما صدر للكاتبة رانيا حمدى مؤخرا كتاب نصوص بعنوان " ذاكرة جرح " ومن قبله مجموعة قصصية بعنوان "أنثى مع وقف التنفيذ" فى أغسطس 2011، تمثلت فيه المؤلفة كل مراحل الأنثى وكل حالاتها، فى ضعفها وقوتها، فى عنفوانها ويأسها، فى حبها وكراهيتها.. وامتلأت بصرخات أنثوية خالصة ترنو إلى الخروج من شرنقة الجمود والتخلف.