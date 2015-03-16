"جنح العجوزة" تنظر اليوم أولى جلسات اتهام "صافيناز" بإهانة علم مصر

تنظر اليوم الاثنين، محكمة جنح العجوزة برئاسة المستشار عمرو حسانين وسكرتارية سامى أبو غريب، أولى جلسات دعوى اتهام الراقصة الأرمينية صافيناز بإهانة العلم المصرى، خلال رقصها بها بإحدى الحفلات.

وأحال أحمد خطاب مدير نيابة العجوزة، برئاسة المستشار أحمد دبوس رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشار أحمد البقلى المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، الراقصة صافيناز لمحكمة الجنح لاتهامها بإهانة علم المصرى.

وكانت نيابة العجوزة تلقت بلاغًا من سيدة أعمال ومالكة فندق شهير بمنطقة المهندسين، تتهم فيه الراقصة الأرمينية "صوفينار" وشهرتها "صافيناز" بإهانة العلم المصرى، على خلفية ارتدائها بدلة رقص على هيئة علم مصر أثناء إحيائها إحدى حفلاتها بالعين السخنة.

واستندت الشاكية فى بلاغها الذى حمل رقم 16309 على القرار بقانون الذى أصدره الرئيس السابق عدلى منصور، يجرم فيه إهانة العلم ورفض الوقوف عند عزف النشيد الوطنى، وأيضًا وفقًا للمادة 223 من الدستور التى تنص على أن العلم الوطنى لجمهورية مصر العربية مكون من ثلاثة ألوان؛ هى الأسود والأبيض والأحمر، وبه نسر مأخوذ عن "نسر صلاح الدين" باللون الأصفر الذهبى، ويحدد القانون شعار الجمهورية وأوسمتها وشاراتها وخاتمها ونشيدها الوطنى، وإهانة العلم المصرى جريمة يعاقب عليها القانون.

- تفاصيل إحالة الراقصة صافيناز إلى الجنح بتهمة إهانة علم مصر.. النيابة تحدد جلسة الاثنين المقبل لنظر أولى الجلسات.. ومحاميها: سنطلب الأجل للاطلاع على أوراق القضية..ومدير أعمالها:أمر قانونى وسنحضر القضية