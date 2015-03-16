إسرائيل والهند يتفقان على تطوير منظومة صاروخية لاستبدالها بنظيرتها الروسية

ذكرت مجلة “إسرائيل ديفنس” الإسرائيلية فى عددها الأخير، أن الهند وإسرائيل اتفقتا على تطوير النسخة الأرضية لمنظومة “بارك 8″ المتوسطة المدى من أجل استبدالها بمنظومة الدفاع الروسية التى يستخدمها الجيش الهندى، والتى تبلغ تكلفة تطويرها 7 مليارات دولار.

وأضافت المجلة، أن المنظومة الجديدة ستنافس منظومة ” Kvadrat וOSA-AKM” الروسية، والتى كان يمتلكها الجيش الهندى منذ فترة السبعينيات والثمانينيات.

وأوضحت المجلة، أن مدى المنظومة الجديدة التى ستدخل الخدمة فى عام 2017 حوالى 70 كيلو مترًا، ومبلغ المنظومة الواحدة يصل 1.5 مليار دولار، وسيبدأ التطوير فى يناير المقبل. وأشارت الصحيفة، إلى أن شركة “رافيل” الإسرائيلية هى من ستقوم بتطوير المنظومة الهندية لتحدى الصواريخ الروسية.