أخبار عاجلة

مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي -
حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - بنك أوف أمريكا : تعويم الجنية خلق فرص إيجابية للمستثمرين -
مساء dmc - يو إس تو داي : الرئيس السيسي تخلص من غبار استمر لسنين طويلة على الإقتصاد المصري -
مساء dmc - أمريكا تصنف مصر كدولة آمنة وتضعها بالمطقة الخضراء وتنصح رعاياها بزيارة مصر -
مساء dmc - الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الأمريكي لبحث تعزيز العلاقات الثنائية -
انتظرونا غداً .. مباراة بنفيكا وشتوريل في لقاء إياب نصف نهائي كأس البرتغال على @onsport -
مساء dmc - مستشار الأمن القومي الأمريكي يشيد بجهود مصر في مكافحة الإرهاب -
مساء dmc - الرئيس السيسي : الولايات المتحدة شريك إستراتيجي ونتطلع أن تشهد علاقتنا معها إنطلاقة جديدة -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي عاهل الأردن بواشنطن قبل لقاء الملك عبد الله مع ترامب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

إسرائيل والهند يتفقان على تطوير منظومة صاروخية لاستبدالها بنظيرتها الروسية

Google+ Print
إسرائيل والهند يتفقان على تطوير منظومة صاروخية لاستبدالها بنظيرتها الروسية إسرائيل والهند يتفقان على تطوير منظومة صاروخية لاستبدالها بنظيرتها الروسية

ذكرت مجلة “إسرائيل ديفنس” الإسرائيلية فى عددها الأخير، أن الهند وإسرائيل اتفقتا على تطوير النسخة الأرضية لمنظومة “بارك 8″ المتوسطة المدى من أجل استبدالها بمنظومة الدفاع الروسية التى يستخدمها الجيش الهندى، والتى تبلغ تكلفة تطويرها 7 مليارات دولار.

وأضافت المجلة، أن المنظومة الجديدة ستنافس منظومة ” Kvadrat וOSA-AKM” الروسية، والتى كان يمتلكها الجيش الهندى منذ فترة السبعينيات والثمانينيات.

وأوضحت المجلة، أن مدى المنظومة الجديدة التى ستدخل الخدمة فى عام 2017 حوالى 70 كيلو مترًا، ومبلغ المنظومة الواحدة يصل 1.5 مليار دولار، وسيبدأ التطوير فى يناير المقبل. وأشارت الصحيفة، إلى أن شركة “رافيل” الإسرائيلية هى من ستقوم بتطوير المنظومة الهندية لتحدى الصواريخ الروسية.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا