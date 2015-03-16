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معهد العلوم الفلكية: السبت المقبل غرة شهر جمادى الثانى

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معهد العلوم الفلكية: السبت المقبل غرة شهر جمادى الثانى معهد العلوم الفلكية: السبت المقبل غرة شهر جمادى الثانى
قال الدكتور أشرف تادروس رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للعلوم الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة البحث العلمى المصرية، أن شهر جمادى الأول سيبلغ 29 يوما، بحيث تكون نهايته يوم الجمعة المقبل الموافق 20 مارس وبالتالى تكون غرة جمادى الثانى يوم السبت الموافق 21 مارس الجارى.

وأضاف الدكتور أشرف تادروس رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للعلوم الفلكية والجيوفيزيقية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه خلال شهر جمادى الآخر سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الحادية عشرة والدقيقة 36 صباحا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الجمعة 20 مارس.

وأشار الدكتور أشرف تادروس رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للعلوم الفلكية والجيوفيزيقية، إلى أن الهلال الجديد سيبقى فى سماء مكة المكرمة بعد غروب شمس ذلك اليوم "يوم الرؤية" لمدة 11 دقيقة وفى القاهرة لمدة 14 دقيقة وفى باقى محافظات الجمهورية لمدة تتراوح بين 12 إلى 15 دقيقة أما فى باقى العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدة تتراوح بين 7 إلى 12 دقيقة ما عدا كوالالمبور التى يغرب فيها الهلال قبل غروب الشمس فى ذلك اليوم بدقيقتين، وجاكرتا التى يغرب فيها الهلال قبل غروب الشمس بـ3 دقائق.

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