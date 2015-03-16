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غدا.. "مكافحة الفيروسات الكبدية" تعلن بروتوكول علاج فيروس c بـ"أوليسيوا"

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غدا.. "مكافحة الفيروسات الكبدية" تعلن بروتوكول علاج فيروس c بـ"أوليسيوا" غدا.. "مكافحة الفيروسات الكبدية" تعلن بروتوكول علاج فيروس c بـ"أوليسيوا"
أكد الدكتور يحيى الشاذلى عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، أن اللجنة ستعقد غداً الثلاثاء اجتماعا لصياغة بروتوكول علاج مرضى فيرس سى بـ"أوليسيوا" بديلاً عن الإنترفيرون ليصبح العلاج الثنائى لمرضى فيرس سى "سوفالدى + أوليسيوا".

وقال عضو اللجنة العليا لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، إنه سيتم استخدام العقار الجديد "أوليسيوا" فى مراكز الكبد أواخر مارس الجارى، مضيفاً أنه سيتم توريد الجرعات المتفق عليها فى القريب العاجل.

- لجنة مكافحة الفيروسات الكبدية: لن نلجأ للعلاج بـ"سوفالدى" المصرى بمراكزنا.. والعقار مازال تحت التجريب ولم تثبت فاعليته كالمستورد.. والنتائج النهائية للعلاج بالمنتج الأمريكى منتصف إبريل المقبل

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