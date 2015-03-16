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قوات الأمن بالشرقية تُحرر الصيدلى المختطف بـ"فاقوس" منذ 12 يومًا

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قوات الأمن بالشرقية تُحرر الصيدلى المختطف بـ"فاقوس" منذ 12 يومًا قوات الأمن بالشرقية تُحرر الصيدلى المختطف بـ"فاقوس" منذ 12 يومًا
أفاد مصدر أمنى رفيع المستوى بمديرية أمن الشرقية، منذ قليل، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن ضباط إدارة البحث الجنائى تمكنوا من تحرير الصيدلى المختطف من صيدليته بقرية العزازى بمركز فاقوس منذ 12 يومًا.

وكان اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء رفعت خضر مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام 4 مسلحين يستقلون سيارة بيضاء نصف نقل بدون لوحات معدنية، بخطف طبيب صيدلى من صيدليته الخاصة بقرية العزازى مركز فاقوس، ولاذوا بالفرار.

وتبين من التحريات الأولية، أنه أثناء فرار الجناة قاموا بإطلاق أعيرة عشوائية، مما أسفر عن إصابة شخصين بأعيرة نارية، وتم نقلهما لمستشفى الأحرار، وتم الاتصال بأسرته لطلب فدية مالية قدرها 2 مليون جنيه.

- مسلحون بالشرقية يخطفون صيدليا ويصيبون شخصين بأعيرة نارية أثناء فرارهم

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