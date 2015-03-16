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غدا..هيئة المعارض تعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان تفاصيل معرض القاهرة الدولى

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غدا..هيئة المعارض تعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان تفاصيل معرض القاهرة الدولى غدا..هيئة المعارض تعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان تفاصيل معرض القاهرة الدولى
تعقد الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن الدورة الـ٤٧ لمعرض القاهرة الدولى للعام الحالى غدا الثلاثاء، والذى من المقرر أن يعقد ١٨ مارس المقبل بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات.

كما ستعلن خلال المؤتمر عدد الدول العربية المشاركة فى المعرض، والدول التى ستمتنع عن المشاركة مقارنة بالعام الماضى، ومن المتوقع أن تستمر فترة المعرض لمدة ١٠ أيام متواصلة منذ العاشرة صباحا.

الجدير بالذكر أن عدد الشركات التى شاركت بالمعرض فى دورته العام الماضى ٧٥٠ شركة مصرية و١٠ شركات أجنبية .

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