«كفيف» تكرم الداعمين لخدمة القارئ المتجول في معرض الكتاب

كرمت جمعية المكفوفين الخيرية بمنطقة الرياض "كفيف" مساء الجمعة عددا من الجهات التي ساهمت في نجاح خدمة القارئ المتجول والتي استفاد منها المكفوفون خلال زيارتهم لمعرض الكتاب الدولي بالرياض 2015م. حيث قام مدير الجمعية محمد الشويمان بتوزيع الدروع على الجهات الداعمة كما قام بتوزيع الشهادات على المتطوعين والموظفين الذين ساهموا في تنفيذ الخدمة.

ومن الجهات التي تم تكريمها، إدارة معرض الكتاب الدولي وتسلمها نائب مدير المعرض عبدالله بن حسن الكناني، وكذلك مركز دراسات التطوع بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وتسلمها الدكتور سلطان العوام، كما تم تكريم وليد آل خليل الذي مثل الشركة الداعمة للخدمة، وتم تكريم سلمان العارم وماجد المعلم وفاطمة السماعيل وإيناس الحكمي ومحمد المعلم وأبرار الغاصب والجوهرة العمران والعنود المسعري والذين أشرفوا على تنفيذ الخدمة والمشاركة في ركن الجمعية المشارك في المعرض، والمتطوعين خالد العمودي ونواف المنقور وسلمان الشهري وخالد العجروش.

خدمة القارئ المتجول التي تم تنفيذها خلال أيام المعرض استفاد منها أكثر من 50 كفيفا وكفيفة بعضهم اقتنى كتبا لنفسه وآخرون كإهداء لمعارفهم، كما استفادوا من القراءة أثناء التجول بين أركان المعرض، حيث قدمت لهم خصومات وصلت إلى 50% فيما قام مؤلفون بإهدائهم مؤلَّفاتهم تقديرا لقدرات هؤلاء المكفوفين.

وشهد المعرض مشاركة مميزة من النادي الأدبي بالرياض بعد قيامه بعرض 5 كتب تم تحويلها لطريقة برايل بعد التعاون مع الجمعية ممثلة بمركز كفيف للمعرفة، وكذلك تقديم نادي أدبي نجران مبادرة للتعاون مع الجمعية لطباعة 5 كتب أخرى، وهو الأمر الذي لقي صدى إيجابيا بين المكفوفين وزوار المعرض عموما.