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قائد لواء الملك عبدالعزيز يقلد الشهري رتبة لواء

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قائد لواء الملك عبدالعزيز يقلد الشهري رتبة لواء قائد لواء الملك عبدالعزيز يقلد الشهري رتبة لواء
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اللواء القحطاني وبجانبه اللواء الشهري بعد تقليده رتبة لواء

الرياض – حنيف السبيعي

    صدرت الموافقة الملكية الكريمة بترقية العميد عبدالوهاب بن ظافر الشهري الى رتبة لواء بالحرس الوطني، وقام قائد لواء الملك عبدالعزيز بالحرس الوطني اللواء محمد بن عبدالهادي القحطاني بتقليد الشهري رتبته الجديدة، وقد هنأ قائد اللواء القحطاني اللواء الشهري بالترقية وحثه على بذل الجهد في خدمة هذا الوطن الغالي.

اللواء الشهري رفع أسمى آيات الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني على الثقة الملكية الغالية، معبرا عن سعادته الغامرة وفخره واعتزازه بالثقة الكبيرة، كما شكر قائد لواء الملك عبدالعزيز بالحرس الوطني على دعمه وثقته وتوجيهاته الدائمة وتقليده رتبته الجديدة، وسأل الله أن يوفقه لخدمة الدين والمليك والوطن ويعينه على تأدية مهام عمله.

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