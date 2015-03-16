د. الشرم: سرطان القولون يشكل 10% بين الأورام في المملكة

قال رئيس قسم الاورام في مدينة الملك فهد الطبية د.عبدالله الشرم إن سرطان القولون والمستقيم يشكل نسبة 10% من جميع الأورام في المملكة، مبيناً أنه الأكثر شيوعاً لدي الرجال والثالث بالنسبة للنساء وثاني الأورام الخبيثة الأكثر شيوعاً بالنسبة للجنسين ووفقاً لإحصائية السجل الوطني للأورام.

وبين الشرم أن معدل الإصابة بسرطان القولون في السعودية يصل إلى 10 حالات لكل 100 ألف شخص، مشدداً على اهمية الكشف المبكر لسرطان القولون حيث إنه من الممكن شفاء أكثر من 90% من المصابين به عكس المراحل المتأخرة التى لا تصل فيها نسبة الشفاء إلى 5%.

وأضاف رئيس قسم الاورام في مدينة الملك فهد الطبية خلال فعاليات اليوم التوعوي للتوعية بسرطان القولون الذي نظمته مدينة الملك فهد الطبية مؤخرا، بمشاركة عدد من الجهات ذات الأختصاص في المدينة، أن سرطان القولون يبدأ ككتلة صغيرة من الخلايا غير السرطانية تدعى باسم الزوائد اللحمية، حيث من الممكن وبعد فترة من الزمن أن تتحول هذه اللحميات التي تكونت الى كتل سرطانية متواجدة في القولون، مضيفاً أن معظم الاشخاص الذين يصابون بهذه الاورام لا تظهر لديهم اية اعراض في المراحل المبكرة من المرض، وحين تبدأ أعراض المرض بالظهور، فإنها تختلف من حالة إلى أخرى، وتكون مرتبطة بحجم الورم السرطاني وموقعه في داخل القولون ومدى انتشاره.

وافاد د.عبدالله الشرم أنه هناك بعض الأعراض التي قد تدل على وجود سرطان القولون والتي تأتي منها وجود دم في البراز خصوصاً لمن هم فوق الأربعين، والامساك الشديد خصوصاً عند كبار السن الذي لم يكن في الماضي، والتعب أو الضعف المستمرين، والهبوط غير المبرر في الوزن، وتغييرات في حركات الامعاء من امساك إلى اسهال، وآلام البطن المزمنة الشديدة خصوصا بعد سن الأربعين.

وحول طرق بطرق الوقاية من أورام القولون والمستقيم اشار د.الشرم إلى أن تناول الأغذية الغنية بالألياف مثل الفواكه، الخضار والحبوب الكاملة وتقليل كمية الدهون، مع تجنب التدخين وتناول كمية كافية من الكالسيوم بنسبة 1500جم، كل ذلك قد يساهم في تقليل الإصابة، مضيفاً بأن هناك بعض الدراسات التي اكدت اهمية استخدام الاسبرين وممارسة النشاط الرياضي المستمر.