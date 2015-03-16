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قائد كلية الملك خالد العسكرية يقلد الرميان رتبة لواء

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قائد كلية الملك خالد العسكرية يقلد الرميان رتبة لواء قائد كلية الملك خالد العسكرية يقلد الرميان رتبة لواء
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اللواء سعيد المرشان مقلداً عبدالكريم الرميان رتبته الجديدة

الرياض - صالح الحميدي

    قلد قائد كلية الملك خالد العسكرية المكلف اللواء الدكتور سعيد بن ناصر المرشان اللواء الدكتور عبدالكريم بن رميان الرميان مساعد قائد الكلية للشؤون التعليمية رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة لواء.

ونقل قائد الكلية تهنئة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني على الثقة الملكية الغالية وتمنى للواء الرميان التوفيق والسداد في خدمة الدين ثم المليك والوطن. وبهذه المناسبة عبر اللواء الرميان عن شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين على هذه الثقة الكريمة مجدداً الولاء ومنوهاً بما يلقاه كافة منسوبي وزارة الحرس الوطني من دعم ورعاية من قبل المسؤولين، وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني.

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