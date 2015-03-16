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جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر تكرم الأمير فيصل بن بندر

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جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر تكرم الأمير فيصل بن بندر جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر تكرم الأمير فيصل بن بندر

    كرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، أمس، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، نظير دوره المتميز في دعم التمور والنخيل أثناء إمارته لمنطقة القصيم، وإطلاق سموه العديد من المبادرات فيما يخص النخيل والتمور، وذلك خلال حفل تكريم الفائزين بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر في دورتها السابعة.

وقد تسلم درع التكريم نيابة عن سمو أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.

وأكد سمو الشيخ منصور آل نهيان في كلمته خلال الحفل أن جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر أسهمت بشكلٍ بنّاء وفاعل في تطوير قطاع نخيل التمر على المستوى العالمي، وأصبحت صفحة مشرقة في سجل الإمارات الحافل بالإنجازات في جميع المحافل الدولية، مشيرًا إلى أن احتفاء الجائزة اليوم بالفائزين في دورتها السابعة يؤكد على النجاح الكبير الذي حقّقته منذ انطلاقها، ويضيف إنجازًا جديدًا لسجلّها الحافل بالعطاء والتّميز.

وهنأ سموه جميع الفائزين بالجائزة في دورتها السابعة، مشيدًا بجهودهم في دعم الجائزة والارتقاء بها، مؤكداً أن الأبحاث الفائزة ستكون لها الإضافةً المميزة لقطاع النخيل وستسهم في تطوير الإنتاج والتصنيع وممارسة أفضل السبل لتحقيق ذلك.

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