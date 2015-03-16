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لندن تفرج بكفالة عن ثلاثة شبان بريطانيين أوقفتهم تركيا قبل انضمامهم إلى داعش في سوريا

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لندن تفرج بكفالة عن ثلاثة شبان بريطانيين أوقفتهم تركيا قبل انضمامهم إلى داعش في سوريا لندن تفرج بكفالة عن ثلاثة شبان بريطانيين أوقفتهم تركيا قبل انضمامهم إلى داعش في سوريا

داعش

 

أعلنت الشرطة البريطانية أنها أفرجت بكفالة عن ثلاثة شبان بريطانيين أوقفتهم السلطات التركية أمس الأحد ورحلتهم إلى بلادهم بعدما اشتبهت في أنهم كانوا يحاولون السفر إلى سوريا.

وقالت سكتلنديارد إن السلطات التركية اعتقلت الجمعة فتيين بريطانيين في الـ17 من العمر من شمال غرب لندن وبريطانيا ثالثا في ال19 من العمر وابعدتهم الى بريطانيا حيث تم توقيفهم على الفور “بشبهة التحضير لأعمال إرهابية” وخضعوا للاستجواب.

ومساء أمس الاحد قال متحدث باسم سكتلنديارد “لقد أطلق سراحهم بكفالة ووضعوا تحت مراقبة قضائية بانتظار استكمال التحقيق”.

الالمانية

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