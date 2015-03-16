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البرلمان الفنزويلي يمنح مادورو صلاحيات خاصة ردًا على “التهديد” الأمريكي

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البرلمان الفنزويلي يمنح مادورو صلاحيات خاصة ردًا على “التهديد” الأمريكي البرلمان الفنزويلي يمنح مادورو صلاحيات خاصة ردًا على “التهديد” الأمريكي

وافق المجلس التشريعي في فنزويلا، أمس الأحد على قانون يمنح الرئيس نيكولاس مادورو سلطة التشريع لمدة تسعة أشهر وذلك في مواجهة ما أسماه بأنه “تهديدات” من جانب الولايات المتحدة.

وكان مادورو قد تقدم بطلبه رسميًا إلى البرلمان الأسبوع الماضي بعد يوم واحد من فرض الولايات المتحدة عقوبات ضد سبعة من المسئولين الحكوميين في فنزويلا بزعم انتهاكهم حقوق الإنسان لمنتقدي .

وسيدخل قانون “معاداة الإمبريالية” حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم نشره في الجريدة الرسمية ويستمر العمل به حتى الحادي والثلاثين من ديسمبر 2015.

وكان من المتوقع تمرير القانون في المجلس نظرا لأن مؤيدي مادورو يمتلكون 99 في المئة من مقاعد المجلس البالغ عددها 165 مقعدا.

وقال مادورو الأسبوع الماضي إنه سيسعى لاستصدار قانون “معاداة الإمبريالية” بهدف الحفاظ على السلام والسيادة داخل الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية في مواجهة ما وصفه بالتهديدات الأمريكية.

د.ب.ا

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