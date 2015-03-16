أردوغان: الأتراك هم فقط المسلمون في نظر الغرب.. وأي محاولة للانقلاب عليّ ستفشل

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن هناك احتمالات تشير إلى وجود مشروع يهدف لربط المسلمين بالإرهاب، و«المسلمون في نظر الغرب هم نحن هنا في هذا البلد».

وأضاف أردوغان في كلمة له، بولاية «باليكسير» غربي تركيا: «إيّاكم أن تظنوا بأن المسلمين بالنسبة للغرب، هم أولئك البدو المساكين، الذين يعملون على رعي أنعامهم في صحارى أفريقيا، أبداً لا… فالمسلمون بالنسبة للغرب، هم نحن في المقام الأول، وهذا البلد وهذه الأرض التي نعيش عليها، لذلك، فإننا موضوعين كهدف أول، في أي حركة تشن ضد المسلمين حول العالم».

وتابع: «يتعين على المسلمين النضال من خلال قيمهم الخاصة، للوقوف بوجه الساعين لإظهار العالم الإسلامي على أنه مصدرٌ للنزاعات والجرائم والإرهاب».

وأضاف: «الأحداث المؤسفة التي تشهدها منطقتنا، تضع المسلمين دوماً في قفص الاتهام، وإظهارهم على أنهم سبب الإرهاب ومصدره».

وأشار إلى أن «مظاهرات منتزه جيزي -أحداث ميدان تقسيم- ومحاولة الانقلاب الفاشلة في 17-25 ديسمبر 2013 (حملة التوقيفات بدعوى الفساد)، وما شهدناه في السنوات الأخيرة من حوادث، كلها تحمل نفس الأهداف، والآن يواصلون عملهم بواسطة لوبيات الفائدة، وتلفيق الافتراء على مستشار جهاز الاستخبارات الوطنية التركية، ولكن كل مساعيهم باءت بالفشل، وستبوء كذلك في المستقبل».

الألمانية د.ب.أ