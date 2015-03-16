بالأسماء.. مصرع طالبين وإصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم بالطريق الزراعي في سوهاج

شهد الطريق الزراعى السريع الشرقى بقرية الزرازرة التابعة لمركز دارالسلام، مساء أمس الاحد، حادث تصادم بين سيارة ملاكى ودراجة نارية، نتج عنه مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

تلقى مركز شرطة دار السلام بلاغًا بوقوع مصادمة علي الطريق الزراعي السريع الشرقي بقرية الزرازرة ووجود متوفين ومصابين، فانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز ومرفق الإسعاف إلى مكان البلاغ.

وتبين من الفحص اصطدام السيارة رقم 58362 ملاكي سوهاج علي الطريق بدراجة نارية “تروسيكل” بدون لوحات معدنية، يستقله بعض الأشخاص وجهاً لوجه – جاري تحديد قائديهما- ممانتج عنه وفاة كل من، وليد حسن حافظ (16سنة- طالب)، ومحمود عبد الرازق محمود محمد (14سنة- طالب) يقيمان بندر دار السلام.

كما نتج عن الحادث إصابة كل من، رفلة نصري عطية (40سنة- عامل)، وحسام عبده محمد( 15سنة- طالب)، وعصام فتحي محمد (30سنة- سائق)، وإبراهيم حسن عثمان ( 17سنة- طالب) يقيمون دار السلام، بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وكذلك إصابة شخصان تم نقلهما لمستشفي سوهاج العام بمعرفة الأهالي ، وجاري الإستعلام عنهما.

وتم نقل الجثتين للمستشفي المركزي وتحويل المصابين لمستشفي سوهاج العام ، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2580 جنح المركز لسنة 2015 تمهيدا للعرض علي النيابة العامة.