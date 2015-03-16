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مدير مطار زوارة الليبى يناشد السلطات التونسية بسرعة تفعيل الخط الجوى

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مدير مطار زوارة الليبى يناشد السلطات التونسية بسرعة تفعيل الخط الجوى مدير مطار زوارة الليبى يناشد السلطات التونسية بسرعة تفعيل الخط الجوى
أعرب مدير عام مطار زوارة الدولى الليبى فتحى ميلود الهميسى، عن أمله فى تفعيل القرار القاضى باعتبار مطار زوارة مطارًا دوليًا لتسهيل التنقل خاصة فى الأمور الإنسانية كسفر المرضى ، لافتًا إلى إنه كان قرار قد صدر سنة 2014 بتصنيفه مطارًا دوليًا، حيث يقع فى موقع استراتيجى على بعد 60 كيلومترًا من الأراضى التونسية.

وناشد فتحى الهميسى فى تصريح مساء الأحد السلطات التونسية "بضرورة العمل على سرعة فتح الأجواء وتفعيل الخط الجوى زوارة تونس الذى لا تستغرق مدة رحلته أكثر من 38 دقيقة"، مؤكدًا على "وجود مساع جدية فى هذا الإطار".

وأوضح أن مباحثات تجرى أيضًا مع الجانب التركى حول تسيير خط جوى بين زوارة وإسطنبول ، منوهًا بأن المطار "يتوفر به مدرج قادر على تأمين إقلاع وهبوط الطائرات المتوسطة إضافة إلى وجود أجهزة الجوازات والجمارك"حسب تعبيره ".
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