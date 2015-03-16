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"القوى العاملة": طرحنا 43 ألف فرصة عمل للشباب بعدد من الشركات الخاصة

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"القوى العاملة": طرحنا 43 ألف فرصة عمل للشباب بعدد من الشركات الخاصة "القوى العاملة": طرحنا 43 ألف فرصة عمل للشباب بعدد من الشركات الخاصة
أكدت الدكتورة ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، أن الوزارة طرحت ما يقرب من 43 ألف وظيفة شاغرة لدى عدد من الشركات الخاصة، لافتة أن المؤتمر الاقتصادى سيفتح الباب أمام العديد من المشروعات الاستثمارية لتوظيف أكبر قدر من القوى العاملة، مما يسهم فى خفض نسبة البطالة خلال السنوات المقبلة.

وتابعت وزيرة القوى العاملة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة تدرس مرسوم قانون جديد لحماية قطاع العمل غير المنظم والذى يعمل تحت مظلته الآلاف من النساء دون وجود ثمة تأمين صحى أو اجتماعى يضمن حقوقهن فى تحديد ساعات العمل.

وأضافت أن المرسوم سيتضمن بعض المواد التى تكفل حقوق العمال فى القطاع غير الرسمى خاصة أن هذا القطاع غير خاضع لجهاز الضرائب أو للرقابة من الدولة مما يجعل بعض العاملين به يخشون تبعيتهم للحكومة للتهرب من سداد هذه الرسوم


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