مصدر بـ"التعليم الفنى": استحداث إدارات لتطوير المناهج والتدريب المهنى

أكد مصدر مسئول بوزارة الدولة للتعليم الفنى والتدريب المهنى، أن الوزارة الجديدة ستجرى عدة تعديلات بالهيكل القديم لمنظومة التعليم الفنى فى مصر ، حيث تبدأ الوزارة خطة جديدة تستهدف تطوير جميع تخصصات التعليم الفنى ، مشيراً إلى أن الوزارة ستستحدث إدارات جديدة لم تكن موجودة فى السابق، تهدف إلى متابعة العملية التعليمية بالمدارس والتدريب العملى داخل الورش ومراكز التدريب التابعة للوزارة.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة سيكون لها الإشراف الفنى على جميع المدارس ومراكز التدريب التابعة لها، بينما تُشرف المحافظات إدارياً على قطاعات التعليم الفنى بالإدارات التعليمية والمديريات، موضحاً أن مُسميات تلك الإدارات سيتم الإعلان عنها بشكل رسمى خلال الأيام المُقبلة.

"التعليم الفنى" تضع خطة جديدة لمواجهة النظرة المجتمعية المتدنية لطلابها