مسح طبى لقرى أبيس بالإسكندرية لعلاجها من فيروس الكبد الوبائى (C)

بدأت أمس الأحد حملة فى حب مصر بالإسكندرية بالتعاون مع وزارة الصحة بالإسكندرية بالتنسيق مع رجل الأعمال هانى مسعود بالاتفاق على إنشاء برنامج أبيس خالية من فيروس الكبد الوبائى (C)، ويهدف البرنامج إلى عمل مسح لقرى أبيس بداية من القرية العاشرة لتحديد مرضى فيروس (C) بكل قرى أبيس والبالغ عددهم 25 قرية وعدد سكانها حوالى 160 ألف نسمة، وذلك بمشاركة الدكتور أشرف سليم المنشاوى، مدير إدارة طب الأسنان بمنطقة وسط، والدكتورة جيهان البشير مدير الإدارة الصحية بإدارة وسط، وبرعاية الدكتور مجدى حجازى وكيل أول وزارة الصحة بالإسكندرية.

وقال الدكتور شريف شوقى منسق عام حملة فى حب مصر والتى لا تتبع أى فصيل سياسى أو دينى أو حزبى، إن البرنامج يتضمن مسحا شاملا لمرضى السكرى بكل قرى أبيس بداية من القرى العاشرة مستهدفين مسح طبى لأهالى القرى مما يساعد وزارة الصحة على تخطيط البرنامج اللازم للعلاج.

ونوه الدكتور شريف شوقى أن هذه التجربة الرائدة سوف تكون نواه ونموذجاً للمسح الطبى الشامل بقرى مصر مما يساهم فى إيضاح الرؤية الكاملة للبرامج الصحية الوقائية العلاجية التى ستخططها الدولة للوصول بمصر إلى بلد خالى من فيروس (C)، وللحد من تطور داء السكرى للشعب المصرى.

وناشد الدكتور شريف شوقى كل رجال الأعمال بالإسكندرية أن يشاركوا كل فى دائرته الجغرافية لاستكمال الممنظومة الصحية الوقائية والاستكشافية.

وأضاف هانى مسعود رجل أعمال أن موضوع علاج فيروس (C) كان من أهم أمنياتى أن أقوم بإيجاد حل له بسبب وفاة والدى منه، ولذلك أريد أن تكون قريتى خالية من هذا المرض، كما سيتم عمل تحليلات مجانية لمرضى السكر والباطنة وسونار للحوامل وأجهزة لقياس الضغط وأجهزة تعقيم للأسنان، وبذلك تكون قرية أبيس العاشرة قرية نموذجية خالية من الأمراض.