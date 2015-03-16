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انقطاع مياه الشرب عن مدينة إدكو بالبحيرة لمدة أسبوع

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انقطاع مياه الشرب عن مدينة إدكو بالبحيرة لمدة أسبوع انقطاع مياه الشرب عن مدينة إدكو بالبحيرة لمدة أسبوع
تشهد مدينة إدكو بمحافظة البحيرة لليوم السابع على التوالى حالة من الغضب العارم بين الأهالى، بسبب استمرار انقطاع مياه الشرب عن المنازل لمدة تزيد على 7 أيام متصلة.

وهدد المئات من الأهالى بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى محافظة البحيرة للمطالبة بإقالة محافظ البحيرة ورئيس شركة المياه لفشلهم الذريع فى حل أزمة المياه بإدكو، خاصة قرى منطقة غرب إدكو وقرى المعدية.

فيما طالب "أحمد توحة الحلوانى" أحد الأهالى الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، بسرعة التدخل ومحاسبة المقصرين والمتسببين فى تلك الأزمة وعلى رأسهم رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة.

وقال "أحمد حبيبة" المحامى من قرية المعدية وأحد الأهالى لا يعقل بعد ثورتين عظيمتين ومدينة ساحلية مثل إدكو، يعجز المسئولون عن توفير المياه فى المحافظة بكوب ماء نظيفة للأهالى، ورغم من كل الاستغاثات التى أرسلناها لجميع المسئولين لكن دون جدوى.

وقالت المواطنة عزة محمد منذ 7 أيام لم أقم بطهى الطعام لأولادى ونعيش على التونة والجبنة، ونقوم يوميا بشراء المياه المعدنية من أجل الشرب ونغسل وجوهنا بمياه البحر، حسبنا الله ونعم الوكيل فى المسئولين بالمحافظة وعلى رأسهم المحافظ ورئيس شركة المياه.

وطالب عبد الهادى ماضى من أهالى غرب إدكو بإقالة محافظ البحيرة لعدم قدرته على التواصل مع أبناء المحافظة وحل أبسط مشاكلهم.

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مصر 365

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