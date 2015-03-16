المشرف على الإسماعيلية الجديدة:ستكون أول مجتمع يخدم ذوى الاحتياجات الخاصة

قال اللواء طارق السيد رئيس قطاع تنفيذ إدارة المشروعات بالقوات المسلحة والمشرف على مشروع مدينة الإسماعيلية الجديدة إن مدينة الإسماعيلية الجديدة ستكون أول مدينة على مستوى مصر متاحة لذوى الاحتياجات الخاصة، وتخدمهم من حيث الخدمات والمصاعد والمداخل حتى داخل الشقة لممارسة حياتهم اليومية دون مساعدة من أحد.

وأضاف اللواء طارق - فى تصريح له - أنه تم الانتهاء من أعمال الحفر لجميع العمارات وأعمال الخرسانة العادية والعزل لـ3 منشآت بالنادى الاجتماعى والمكون من المبنى الاجتماعى منها (مبنى مطاعم، قاعة احتفالات، شاليهات، كافتيريات، ملاعب، بازارات، ومسجد يسع لـ1000 شخص)، بالإضافة إلى الأسوار المحيطة بالنادى والمخطط الانتهاء منه فى شهر أغسطس لعام 2015.

وأوضح أنه تم الانتهاء من أعمال الخرسانة العادية لـ170 عمارة وأعمال العزل لأساساتها، والانتهاء من أعمال الخرسانة المسلحة لـ50 عمارة ويجرى العمل فى الهيكل الخرسانى لـ25 عمارة، بالإضافة إلى بدء بناء 104 فيلات لتسليمها فى أغسطس القادم، مشيرا إلى أن المدينة تنقسم إلى مرحلتين الأولى تشمل 34 ألف وحدة سكنية والثانية 23 ألف وحدة حتى نصل إلى 57 ألف وحدة سكنية .

ولفت المشرف على مدينة الإسماعيلية الجديدة إلى أن التشطيبات فى العمارات ستكون على مستوى عال وواجهات العمارات ستمتاز بطابع الإسماعيلية القديمة، منوها بأنه سيتم تزويد العمارات بالبدروم لاستخدامه كجراجات بالإضافة إلى وجود أماكن انتظار متاحة بالمدينة .

وأوضح أن التخطيط العمرانى للمدينة يتبع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع عدد من المكاتب الاستشارية التى تساعد فى أعمال التنفيذ وهى 4 مكاتب منها مكتب المهندس حسين صبور، وذلك لمتابعة الأعمال والإشراف على التنفيذ لضمان سلامة المنشآت والتأكيد على جودة التشطيبات.

وحول أعمال الطرق والكبارى، قال اللواء طارق إنه تم البدء فى أعمال الطرق والشبكات بالموقع وسيتم الانتهاء منها فى نفس توقيت العمارات بالتنسيق مع جميع وزارات الدولة (الكهرباء - البترول - الإسكان - الشرطة - المصرية للاتصالات).

وأكد أن العمل فى الموقع يجرى طوال 24 ساعة على قدم وساق للانتهاء من الاعمال فى الوقت المحدد، مشيرا إلى أن هناك نحو 90 شركة بإجمالى نحو 240 ألف عامل بالمشروع بـ8 آلاف معدة للحفر ومحطات الخرسانة، منوها بأن جميع الشركات تعمل بدافع وطنى للمساهمة فى بناء مصر ومستقبلها .

وأشار اللواء طارق إلى أنه يتم توفير الإقامة الجيدة للعاملين بالمشروع، وعربات إسعاف من وزارة الصحة للخدمات الصحية، كما أنه يتم تحفيز العاملين عن طريق مكافآت خاصة من القوات المسلحة.

من جهته، قال العامل محمد منصور من الشرقية إنه جاء للعمل فى مدينة الإسماعيلية الجديدة لخدمة بلده وتعميرها، والبحث عن لقمة العيش، مؤكدا أنه لابد أن نتعب فى الأول حتى نرتاح وأولادنا، منوها بوجود جميع الخدمات الخاصة بالعاملين .

وأضاف أن مستقبل أولاده سيكون أفضل والخير سيعم فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

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