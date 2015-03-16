7 نصائح للتخلص من آلام الظهر والكتفين

ألم الظهر والكتفين يجعلك غير قادر على النوم

"آلام الظهر والكتفين" من الأوجاع الأكثر شيوعا، ويصاب بها الكبير والصغير، لا فرق بينهما.

تقول الدكتورة آمال فتحى استشارى السمنة والنحافة وآلام العمود الفقرى، إن الكثيرين يعانون من الشعور بآلام الظهر والكتفين، وهو ما يجعلهم غير قادرين على النوم والحركة والوقوف، وهذا يرجع إلى إصابتهم بشد عضلى فى هذه الأماكن "الظهر والكتفين".

أسباب الشعور بألم الظهر والكتفين

وتوضح د. آمال، أن الأسباب الرئيسية وراء الشعور بهذه الآلام هى الوقوف لفترات طويلة والنوم بطريقة غير صحية وتناول الأغذية غير الصحية المليئة بالدهون، وأيضا التفكير بطريقة سلبية والجلوس بطريقة غير صحية.

نصائح للتخلص من الشعور الألم الظهر والكتفين

تقدم استشارى آلام العمود الفقرى، طريقة العلاج الأمثل للتخلص من الشعور بآلام الظهر والكتفين:

>1- الإكثار من تناول الخضروات والفواكه.

>2- تقليل تناول اللحوم والسكريات.

>3- تناول الأطعمة الغنية بالأوميجا3 مثل الأسماك والزيت الحار.

>4- التخلص من الوزن الزائد.

>5- ممارسة الرياضة تساعد على تقوية عضلات هذه المناطق فتحد من الشعور بالألم.

>6- ينصح بالنوم على مرتبة طبية.

>7- تجنب الجلوس والوقوف لفترات طويلة.

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