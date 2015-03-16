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تعرف على استخدامات محلول الجلوكوز

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تعرف على استخدامات محلول الجلوكوز تعرف على استخدامات محلول الجلوكوز

أرسلت قارئة تسأل، ما هو محلول الجلوكوز وفيم يستخدم؟


>لعلك سمعت يوما عن "محلول الجلوكوز"، وهو محلول مهم يفيد الجسم فى حالات معينة يعرضها الدكتور مروان سالم الصيدلى والباحث فى الدواء، والذى أجاب عن التساؤل مؤكدا أنه محلول مهم لحالات كثيرة يعانى فيها الجسم من الحاجه للسكر بشكل عاجل.

فائدة محلول الجلوكوز


>وتابع مروان قائلا "هذا المحلول والذى يطلق عليه "الجلوكوز" مفيد فى حالات كثيرة، ولا يستخدم إلا بإشراف طبى وبأمر المختص المعالج للحالة، وله أنواع متعددة ويختلف فى درجاته وتركيزاته ونسبته تبعا لحالة المريض الذى يحتاج له، لافتاً أن فائدته تعود إلى سرعة نفاذه وعلاجه للمشكلة المرضية التى يعانى منها المريض".

استخدامات محلول الجلوكوز


>وأوضح الباحث فى الدواء، أن محلول الجلوكوز يساعد فى علاج حالات الهبوط الحاد فى الدورة الدموية، والتى يعانى المريض فيها من الدوخة والدوار والهبوط العام والسريع، وكما أنه يعد علاجا سريعا وفعالا للحالة، ويستخدم فى حالات الاصابة بغيبوبة السكر، الناتجة عن هبوط معدلات السكر فى الدم بشكل ملحوظ وسريع، مضيفاً أن المحلول يساعد على معادلة نسب السكر فى وقت سريع قبل التعرض لمضاعفات خطيرة".

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