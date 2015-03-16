مجموعة شتات للاستثمار:عدم تفعيل الإعفاءات الجمركية يعوق الاستثمار بالسودان

أكد محمد البهنيهى، عضو مجلس إدارة مجموعة شتات للاستثمار، أن عدم تفعيل الاتفاقيات الثنائية بين مصر والسودان هى أحد أكبر المشاكل التى تعوق زيادة حجم التجارة والاستثمار بين البلدين، وخاصة اتفاقية التجارة الحرة الخاصة بالإعفاءات الجمركية وأيضا اتفاقية الكوميسا.

وقال عضو مجلس إدارة شتات، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن الحكومة السودانية عليها أن تسعى إلى تفعيل اتفاقيات التجارة أولا من أجل تشجيع رؤوس الأموال على الدخول فى استثمارات جديدة، واستغلال الإمكانيات الزراعية الهائلة التى تتمتع بها السودان التى تحدث عنها الرئيس السودانى عمر البشير خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى المنعقد حاليا فى شرم الشيخ.

وأوضح أن السوق السودانى ينتظر الخبرات المصرية ورؤوس الأموال العربية من أجل تعظيم القدرات الزراعية، ولكن عدم تفعيل الجانب السودانى للاتفاقيات التجارية مع مصر أدى إلى تعطل استثمار الفرص المتاحة للتعاون الاقتصادى فى الفترة الماضية.

وتلزم الحكومة السودانية الشركات المصرية المصدرة إلى السوق السودانى بسداد الجمارك وخاصة الخضروات والفاكهة على الرغم من الاتفاقيات التجارية الموقعة مع مصر.

وكان الرئيس عمر البشير دعا المستثمرين خلال كلمته فى افتتاح مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى المنعقد فى شرم الشيخ لاستغلال المساحات الزراعية الشاسعة فى السودان.