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الإيسيسكو تدين الهجوم الإرهابي على كنيستين في لاهور بباكستان

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الإيسيسكو تدين الهجوم الإرهابي على كنيستين في لاهور بباكستان الإيسيسكو تدين الهجوم الإرهابي على كنيستين في لاهور بباكستان

أدانت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة – ايسيسكو- الاعتداء الإرهابي المزدوج على كنيستين صباح أمس في حي يوحنا أباد في لاهور عاصمة ولاية البنجاب (شرق باكستان) فيما كان العديد من المسيحيين يحضرون قداس الأحد التقليدي مما أدى إلى مقتل عشرة أشخاص وجرح خمسة وخمسين آخرين.

وقالت الإيسيسكو في بيان أصدرته إن هذا العمل الإجرامي البشع يتعارض مع تعاليم الإسلام السمحة الداعية إلى حماية النفس البشرية، ومحاربة الفساد في الأرض، ونشر السلم والأمن، والنهي عن البغي والعدوان، والأمر بالإحسان إلى الناس والتعامل معهم بالتي أحسن.

ودعت الإيسيسكو المجتمع الدولي إلى دعم الجهود التي تقوم بها الباكستانية من أجل القضاء على الجماعات الإرهابية في المنطقة، والحفاظ على الأمن والسلم فيها.
> أ ش أ

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