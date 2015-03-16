الإدارة العامة لمباحث المصنفات: ضبط 10 آلاف قضية فى مجال انتهاك حقوق الملكية الفكرية

قامت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية خلال عام 2014 بحملات، أسفرت جهودها عن ضبط 10057 قضية فى مجال انتهاك حقوق الملكية الفكرية.

أبرز هذه القضايا كان فى مجال ضبط قضايا المصنفات السمعية والسمعية البصرية: تم ضبط 1170 قضية ضبط خلالها العديد من أسطوانات الليزرCD المقلدة والمنسوخة والتى تحتوى على الأغانى والأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات العربية والأجنبية التى مازالت بدور العرض السينمائى.

وفى مجال ضبط قضايا الحاسب الآلى: تم ضبط 2292 قضية، وفى مجال ضبط قضايا المطبوعات: تم ضبط 1867 قضية لمطابع بدون ترخيص ومكاتب وبائعى كتب مقلدة ومنسوخة وبدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

وفى مجال ضبط قضايا بث الفضائيات: تم ضبط 4728 قضية لشبكات إعادة بث القنوات الفضائية بدون ترخيص.

تم تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة على حدة.