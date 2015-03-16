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مجلس الشؤون السياسية برئاسة ولي ولي العهد يناقش التطورات المحلية والدولية

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مجلس الشؤون السياسية برئاسة ولي ولي العهد يناقش التطورات المحلية والدولية مجلس الشؤون السياسية برئاسة ولي ولي العهد يناقش التطورات المحلية والدولية
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الأمير محمد بن نايف مترئساً الاجتماع (و.ا.س)

الرياض - واس

    عقد مجلس الشؤون السياسية والأمنية اجتماعاً امس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية، وذلك في الديوان الملكي. واطلع المجلس على إيجاز سياسي وأمني حول عدد من الموضوعات، وتطورات الأحداث المحلية والإقليمية والدولية. كما ناقش المجلس خلال اجتماعه جملة من الأمور السياسية والأمنية واتخذ حيالها عدداً من التوصيات.

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