باحث إسلامى: المؤتمر الاقتصادى ضاعف شعبية "السيسى" وسحق الإخوان

أكد هشام النجار الباحث فى شئون الجماعات الإسلامية، أن المؤتمر الاقتصادى ضاعف من شعبية الرئيس السيسى وعزز نفوذه الإقليمى والدولى، وهذا فى حد ذاته كارثة للإخوان، التى أظهرها المؤتمر كمجموعة كارهة للإصلاح والاستقرار الاقتصادى والتنمية، وأظهرهم فى حالة عجز وضعف غير قادرين حتى على الإفشال رغم الجهود الكبيرة التى بذلوها.

وقال هشام النجار الباحث الإسلامى لـ"اليوم السابع"، إن المؤتمر الاقتصادى نقطة تحول حقيقية، ونجاحه بمثابة فشل ذريع للإخوان لكونهم وظفوا أنفسهم فى مسار إفشال الدولة أولاً، وراهنوا على ذلك لمصالحهم الخاصة.

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