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مصادر: مدينة صناعية بوسط سيناء نصيب المحافظة من المؤتمر الاقتصادى

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مصادر: مدينة صناعية بوسط سيناء نصيب المحافظة من المؤتمر الاقتصادى مصادر: مدينة صناعية بوسط سيناء نصيب المحافظة من المؤتمر الاقتصادى
كشفت مصادر بشمال سيناء، أن نصيب المحافظة من حصاد مؤتمر مستقبل الاقتصادى بشرم الشيخ، إبرام اتفاقية خاصة بإنشاء مدينة صناعية متكاملة بمنطقة بغداد بمركز الحسنة فى وسط سيناء باستثمارات سعودية.

وأشارت المصادر، إلى أن المدينة الصناعية ستشكل نقلة فى المنطقة، وضخ رؤوس أموال فى المنطقة وإتاحة فرص عمل جديدة.

من ناحيته قال المهندس إبراهيم العرجانى، رئيس مجلس إدارة شركة سيناء للتنمية الصناعية والاستثمار، إنه سيعلن خلال أيام عن ما تم تحقيقه من اتفاقيات اقتصادية لعدد 3 مشروعات عملاقة للاستثمار تم طرحها خاصة بصناعات الرخام والأسمنت والرمل الزجاجى، وتتراوح تكلفتها من 3 إلى 5 مليارات جنيه.

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