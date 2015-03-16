مصرع وإصابة 8 فى حادث تصادم على الطريق الزراعى الشرقى بسوهاج

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 6 أخرين فى حادث تصادم وقع بالطريق الزراعى السريع "الشرقـى" بناحية الزرازرة - دائرة مركز شرطة دار السلام شرق محافظة سوهاج.

وكان اللواء إبراهيم صابر، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة دار السلام، يفيد بوقوع مصادمة بين سيارة ملاكى وتروسيكل بدون لوحات معدنية، نتج عنه مصرع 2 وإصابة 6 بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم لمستشفى سوهاج العام.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد حسين حامد، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد أحمد الراوى، رئيس فرع بحث الشرق والرائد مصطفى التهامى، رئيس مباحث مركز شرطة دار السلام، اصطدام السيارة رقم 58362 ملاكى سوهاج على الطريق بدراجة نارية "تروسيكل"، بدون لوحات معدنية، يستقلها بعض الأشخاص جار تحديد قائديها، ونتج عن الحادث وفاة "وليد ح ح" 16 عاما طالب، و"محمود ع م م" 14 عاما طالب ويقيمان ببندر دار السلام.

بالإضافة إلى إصابة "رفلة ن ع" 40 عاما عامل، و"حسام ع م" 15 عاما طالب، و"عصام ف م" 30 عاما سائق، و"إبراهيم ح ع" 17 عاما طالب ويقيمون دائرة المركز بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وإصابة "2" آخرين تم نقلهما لمستشفى سوهاج العام بمعرفة الأهالى، جار التعرف عليهما تم نقل الجثتين للمستشفى المركزى وتحويل المصابين لمستشفى سوهاج العام.

وحدثت بعض التلفيات بالمركبتين، وجار سؤال المصابين وأهلية المتوفيين ومتابعة حالتهم الصحية، ورفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتم تحرر عن ذلك المحضر رقم 2580 جنح المركز لسنة 2015، وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.