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الإخوان يصيبون أمين شرطة ويقتلون أحد أقاربه ويشعلون النار بمنزلهما بالدقهلية(تحديث)

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الإخوان يصيبون أمين شرطة ويقتلون أحد أقاربه ويشعلون النار بمنزلهما بالدقهلية(تحديث) الإخوان يصيبون أمين شرطة ويقتلون أحد أقاربه ويشعلون النار بمنزلهما بالدقهلية(تحديث)
أصيب أمين شرطة بجروح خطيرة ، ولقى أحد أقاربه من قرية النزهة التابعة لمركز المنصورة مصرعه بعد قيام مجموعة من عناصر جماعة الإخوان بالقرية،بإطلاق النيران على منزل الأمين متهمين إياه بالقبض على أحد عناصرهم، فقاموا بإطلاق النار على منزله وإشعال النيران فيه.

وعلى الفور، انتقل اللواء سمير الغريب حكمدار المديرية واللواء السعيد عمارة مدير مباحث المديرية وتشكيلين من قوات الأمن المركزى وسيارات مطافئ وإسعاف ووحدة كلاب بوليسية ومدرعتين ووحدة الإنقاذ البرى إلى مكان الاشتباكات للسيطرة على الأوضاع هناك، وتم استدعاء قوات خاصة للسيطرة على الأوضاع، ولم تتمكن القوات من دخول القرية حتى الآن بعد تعذر خروج ونقل الجثتين من القرية.

وقال أحد شهود العيان إن الحادث يعود إلى يوم الجمعة الماضى بعدما قام عدد من جماعة الإخوان بالاعتداء على أمين شرطة وظلوا متربصين لآخر من داخل القرية، وأكد أحد شهود العيان بالقرية أن المتوفي أحد أقارب أمين الشرطة .

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مصر 365