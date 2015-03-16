ضبط ترسانة من الأسلحة بعضها مسروق من أسيوط بحوزة خلية إرهابية بكفر الشيخ

تمكنت مديرية أمن كفر الشيخ بإشراف اللواء عبد الرحمن شرف مدير الأمن، والعميد أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد محمد عمار، رئيس مباحث المديرية، والعميد حسام الباز، مفتش الأمن العام، من ضبط كميات كبيرة من الأسلحة كانت خلية إرهابية تم ضبطها الأسبوع الماضى.

ونقلت الأسلحة من وحدة سكنية بقلين، حيث ضبط أعضاء الخلية بها، إلى وحدة سكنية بدسوق، وتمكنت مباحث كفر الشيخ من ضبطها اليوم، عقب اعتراف أحد أعضاء الخلية، وتبين أن من بين الأسلحة ما هو مسروق من أسيوط فى واقعة استشهاد مساعد شرطة.

تعود أحداث الواقعة عندما نجح أمن كفر الشيخ، فى رصد تحركات عناصر تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، وتوصلت تحريات إدارة البحث الجنائى بالتنسيق وفرع الأمن العام وإدارة الأمن الوطنى، إلى قيام كل من "محمد وهبى إسماعيل 52 سنة طبيب بمستشفى مطروح"، ويقيم قرية كفر مجر، مركز دسوق و "محمد أحمد على سعد المعداوى 24 سنة" حاصل على ليسانس حقوق، ويقيم دائرة مركز مطوبس و" أحمد إبراهيم محمود هلال 42 سنة"، حاصل على بكالوريوس تربية، وصاحب شركة استثمارات عقارية، ويقيم دائرة قسم أول كفر الشيخ و "محمد السيد إبراهيم صالحية 40 سنة" محامى وصاحب ورشة نجارة و"أحمد محمد محمد الجندى 40 سنة" موظف بالرى، ويقيمان قرية محلة دياى، مركز دسوق و"محمد حمزة محمد مهنا 32 سنة" مهندس، ويقيم قرية الصافية مركز دسوق، بتكوين خلية إرهابية (نوعية) لارتكاب حوادث تفجير باستخدام عبوات مصنعه محليًا والتعدى بها على المنشآت العامة والخاصة والشرطية والعسكرية، واستئجار شقة سكنية بدائرة مركز قلين، لاستغلالها وكرا لتصنيع العبوات المتفجرة.

بعد تقنين الإجراءات، تم ضبطهم، وباستهداف تلك الشقة بالاستعانة بخبراء المفرقعات عثر بها على الآتى 8 عبوة معدة للاستخدام، وباقى الأدوات المستخدمة فى تصنيع وتجهيز تلك العبوات و40 طلقة عيار 7.62×39 وكاميرا تصوير وبعض الأوراق التنظيمية الخاصة بالجماعة الإرهابية.

بتكثيف الجهود توصلت التحريات إلى حيازتهم أيضًا لأسلحة وذخائر نارية لاستخدامها فى التعدى على المنشآت العامة والشرطية والعسكرية، بالاشتراك مع كل من "جمعة محمود عبد القادر خفاجى" 40 سنة مدرس، و "محمد على عبد اللطيف الحليسى" 53 سنة مدرس، و"إبراهيم محمد صالح" 30 سنة سائق، و "أشرف عبد الصمد عبد السلام عبد الله" 43 سنة محام، ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية.

تم ضبط المتهم الأول الذى قال إن الشقة كانت تستغل أيضا لتخزين الأسلحة والذخائر النارية لذات الغرض، وقيامه مؤخرا بنقلها طرف شخصين يقيمان دائرة مركز قلين، لا ينتميان لذات الجماعة حتى لا يمكن ملاحقتهما وهما "محمود.أ.ع" 46 سنة سمسار سبق اتهامه فى عدد 3 قضايا "خيانة أمانة شيك وسلاح بدون ترخيص"، آخرها رقم 2706 /2013 جنح المركز، سلاح بدون ترخيص، و"محسن.م.ا.م.ش" 25 سنة عامل.

تم ضبطهما وعثر بحوزتهما على بندقية آلية عيار 7.62 × 39 تحمل رقم 5291 بالكشف عنها تبين سرقتها فى واقعة المحضر رقم 4494 /1997 جنايات مركز منفلوط بأسيوط التى استشهد فيها المساعد حلمى محمد بيومى فى حادث إرهابى بتاريخ 19/8/1997 و13 بندقية خرطوش تركية الصنع، بروح واحدة بخزينة سعة 5 طلقات، عيار 12 و80 طلقة آلية عيار 7.62 × 39 و58 طلقة خرطوش عيار 12، جارى العرض على النيابة العامة والمتابعة.

الأسلحة المضبوطة

المتهمين المضبوط بحوزتهم الأسلحة

أسلحة نارية تم ضبطها فى وحدة سكنية بدسوق

الخلية الإرهابية التى تم ضبطها