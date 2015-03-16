دعوى قضائية ضد رئيس جامعة دمنهور بسبب إهمال معامل طب الأسنان

وقال الطلاب فى دعواهم إنهم تفوقوا فى امتحانات الثانوية العامة نتيجة جهدهم وسهرهم الليالى وتضحية أسرهم بتوفير كل سبل الراحة لهم، والتحقوا بكلية طب الأسنان جامعة دمنهور التى تم افتتاحها حديثا، وجاءت الفاجعة - حسبما وصفوا بالدعوى - عندما التحقوا بالكلية ولم يجدوا فيها أى أدوات أو معامل لازمة للفرقتين الأولى والثانية، ما سوف يضر بمستقبلهم العلمى والدراسى، وأنهم يريدون حقهم الدستورى فى التعليم من كليتهم العملية التى وجدوها خاوية من المعامل، بالمخالفة للقانون وكل كليات طب الأسنان بالجامعات المصرية، ما يمثل إخلالا بمبدأ المساواة.
وأضاف الطلاب فى دعواهم أنهم لجأوا إلى كل الوسائل لجذب انتباه الدولة لحل أزمتهم القائمة منذ سنتين وأنهم اضطروا إلى تنفيذ إضراب جماعى ثم اللجوء لوسائل الإعلام المختلفة، وعرضت قناة فضائية مشكلتهم بالتفصيل دون جدوى حقيقية أو تنفيذية من جانب المسئولين بالتعليم.
وتابع الطلاب أنهم لم يجدوا إلا عدالة المحكمة لإنقاذ مستقبلهم العلمى والدراسى، وذكروا أنهم عازمون على المطالبة بحقهم الدستورى لآخر قطرة فى دمائهم.