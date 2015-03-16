دعوى قضائية ضد رئيس جامعة دمنهور بسبب إهمال معامل طب الأسنان

تنظر محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة اليوم، أغرب دعوى مستعجلة بالجامعات المصرية مرفوعة من طلاب كلية طب الأسنان بجامعة دمنهور للمطالبة بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء قرارى وزير التعليم العالى ورئيس جامعة دمنهور السلبى بالامتناع عن استكمال معامل كلية طب الأسنان، وما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته وإلزام الإدارة المصروفات.

وقال الطلاب فى دعواهم إنهم تفوقوا فى امتحانات الثانوية العامة نتيجة جهدهم وسهرهم الليالى وتضحية أسرهم بتوفير كل سبل الراحة لهم، والتحقوا بكلية طب الأسنان جامعة دمنهور التى تم افتتاحها حديثا، وجاءت الفاجعة - حسبما وصفوا بالدعوى - عندما التحقوا بالكلية ولم يجدوا فيها أى أدوات أو معامل لازمة للفرقتين الأولى والثانية، ما سوف يضر بمستقبلهم العلمى والدراسى، وأنهم يريدون حقهم الدستورى فى التعليم من كليتهم العملية التى وجدوها خاوية من المعامل، بالمخالفة للقانون وكل كليات طب الأسنان بالجامعات المصرية، ما يمثل إخلالا بمبدأ المساواة.

وأضاف الطلاب فى دعواهم أنهم لجأوا إلى كل الوسائل لجذب انتباه الدولة لحل أزمتهم القائمة منذ سنتين وأنهم اضطروا إلى تنفيذ إضراب جماعى ثم اللجوء لوسائل الإعلام المختلفة، وعرضت قناة فضائية مشكلتهم بالتفصيل دون جدوى حقيقية أو تنفيذية من جانب المسئولين بالتعليم.

وتابع الطلاب أنهم لم يجدوا إلا عدالة المحكمة لإنقاذ مستقبلهم العلمى والدراسى، وذكروا أنهم عازمون على المطالبة بحقهم الدستورى لآخر قطرة فى دمائهم.