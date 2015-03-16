أمن الأقصر يضبط 7 شباب أطلقوا شماريخ وألعابًا نارية باتجاه مركز شرطة

نجحت الأجهزة الأمنية بالأقصر، منذ قليل، فى القبض على 7 شباب، أطلقوا الشماريخ والألعاب النارية صوب القوات بديوان مركز شرطة أرمنت، وحاولوا الهرب مستقلين سيارتين، إلا أن الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين المركز تمكنت من ضبطهم.

تلقى اللواء حسام المناوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارًا من العميد عصام يس مأمور مركز شرطة أرمنت، يفيد قيام مجموعة من الشباب بإطلاق شماريخ وألعاب نارية صوب القوات الأمنية بديوان مركز الشرطة.

كان ضباط مركز شرطة أرمنت قد فوجئوا بسيارتين بداخلهما مجموعة من الشباب يطلقون الشماريخ والألعاب النارية صوب القوات، وعلى الفور قامت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين المركز بسحب الصدادات الحديدية، والشوكة المسمارية لمنع هروب السيارتين، وأطلق أفراد وضباط مركز الشرطة النيران فى الهواء لإرهاب الشباب، وتم القبض عليهم.

وتبين أنهم كانوا يستقلون سيارتين الأولى رقم "ص و ا 6351" قيادة "حسن. ا.ا"، 24 سنة مندوب مبيعات بشركة السكر بأسوان، والسيارة الثانية رقم "9783 ملاكى أسوان" قيادة "أحمد.ا.ف"، 35 سنة، سائق ومقيم البراديس بكوم أمبو بأسوان، وكان معهم كل من "عبدة.م.ب.غ"، 18 سنة، عامل ومقيم البيارة كوم أمبو بأسوان، و"صلاح.ع.م.ى"، 23 سنة، عامل، ومقيم ذات الناحية، و"عبد الهادى.ع.ا"، 20 سنة، عامل ومقيم ذات الناحية، و"مصطفى.ع.م.ه"، 17 سنة، عامل بمطعم سياحى، ومقيم ذات الناحية، و"محمد.م.م.ى"، 20 سنة، عامل ومقيم ذات الناحية.

كما تم ضبط 10 شماريخ داخل السيارتين، تم استخدام 4 شماريخ منها، وتبقى 6، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ إخطار النيابة التى تتولى التحقيقات.