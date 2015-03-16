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بالفيديو.. قصيدة جديدة لـ«الأبنودي» إهداء لمصر المستقبل من على فراش المرض

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بالفيديو.. قصيدة جديدة لـ«الأبنودي» إهداء لمصر المستقبل من على فراش المرض بالفيديو.. قصيدة جديدة لـ«الأبنودي» إهداء لمصر المستقبل من على فراش المرض

الأبنودي

كتب الشاعر عبد الرحمن الأبنودي، قصيدة جديدة تحت عنوان «هنكمل»، بمناسبة مؤتمر «دعم وتنمية الاقتصاد المصري»، وأهداها لـ« المستقبل».

وكان الأبنودي قد عبر عن سعادته بنجاح المؤتمر الاقتصادي، في مداخلة هاتفية بفضائية «سي بي سي اكسترا»أمس الأحد قائلا: «كل التعب والألم زال الآن.. مصر تعود مرة أخرى، شعرت أني في الماضي العظيم مرة أخرى » .

جدير بالذكر بالذكر أن الشاعر عبد الرحمن الأبنودي يمر بظروف صحية صعبة وغير مستقرة، ما دفع الرئيس عبد الفتاح لإصدار قرار بعلاجه على نفقة الدولة في مستشفى القوات المسلحة.

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