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عضو بـ«علماء مصر»: مؤتمر شرم الشيخ بداية تأسيس سوق عربية مشتركة

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عضو بـ«علماء مصر»: مؤتمر شرم الشيخ بداية تأسيس سوق عربية مشتركة عضو بـ«علماء مصر»: مؤتمر شرم الشيخ بداية تأسيس سوق عربية مشتركة

المؤتمر الاقتصادي

قال الدكتور عماد مهنا، عضو مجلس علماء ، إن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري هو بداية لتأسيس السوق العربية المشتركة، والتطلع لمزيد من التعاون التجاري والاقتصادي بين الدول العربية.

وأضاف مهنا خلال لقائه على فضائية ” الحياة” أمس  الأحد :” أن المؤتمر سيساهم بشكل كبير في سد عجز الموازنة العامة للدولة، خاصة بعد تنفيذ حزمة من المشروعات التي تم الاتفاق عليها، مشيدا بتنظيم المؤتمر وطريقة الإعداد له، قائلا: «أثبت أن مصر لها وزن دولي.. وأعطى شرعية للحكومة وللقيادة السياسية “.

وكان المؤتمر الاقتصادي قد اختتم أعماله اليوم، بعد انعقاده لثلاثاة أيام، بمشاركة دولية وعربية ضخمة، حيث تم خلاله عرض العديد من المشروعات في مختلف المجالات، وقامت بتوقيع الكثير منها مع شركات القطاع الخاص.

 

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