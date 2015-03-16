وزير الصناعة: لايجب إعطاء المواطنين وعودا أكبر من الواقع

قال منير فخري عبد النور، وزير الصناعة، إن نتائج مؤتمر «دعم وتنمية الاقتصاد المصري»، جيدة وتعتبر دفعة قوية تخرج البلاد مما وصفه بـ«عنق الزجاجة»، متابعًا: «ما حدث هو حل مؤقت للأوضاع الاقتصادية المصرية يجب أن نتلقفه ونقوية بالجهد والعمل الجاد».

وأضاف عبد النور خلال حواره على فضائية «القاهرة والناس» أمس الأحد :” أن بعض الدول العربية وضعت 6 مليار دولار، كودائع في البنك المركزي، موضحًا أن ذلك المبلغ سيحل أزمة السيولة المالية التي واجهاتها مصر خلال الأسابيع الماضية ” .

وأكد على استثمار 6 مليار دولار أخرى من الدول العربية في مشروعات تنموية داخل مصر، مضيفًا: «يجب علينا ألا نفرط في التفاؤل ولا نعطي للمواطنيين توقعات بأحلام أكثر من الممكن تحقيقه على أرض الواقع، فالسماء لا تمطر ذهبا».